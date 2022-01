എൻസിപി നേതാവും നടനുമായ അമോൽ കോൽഹെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'വൈ ഐ കിൽഡ് ഗാന്ധി' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺ​ഗ്രസ് രം​ഗത്ത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. ​ഗാന്ധിയുടെ ചരമ​ദിനമായ ജനുവരി 30ന് ഒടിടി റിലീസായി ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരുന്നത്.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനെ നായകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഘടകം അധ്യക്ഷൻ നാനാ പടോലെ പറഞ്ഞു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും പടോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിനിമയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രഖ്യാപന സമയം മുതൽ ഏറെ വിവാദമായ ചിത്രമായിരുന്നു ‘വൈ ഐ കിൽഡ് ഗാന്ധി’. ​ഗോഡ്സെയായി എത്തുന്ന അമോൽ കോൽഹെയ്ക്കെതിരേ നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, താൻ ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ സ്വയം വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിവാദ വേഷം ഏറ്റെടുത്തതെന്നും

ഗോഡ്‌സെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അമോൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights : Congress and AICWA writes to Narendra Modi and Thackerey to ban Why I killed Gandhi movie