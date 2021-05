ചെന്നൈ: തമിഴ് ഹാസ്യനടൻ പാണ്ഡു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. എഴുപത്തി നാല് വയസ്സായിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം.

അദ്ദേഹ​ത്തിന്റെ ഭാര്യ കുമുദവും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. പ്രഭു, പഞ്ചു, പിന്റു എന്നിവരാണ് മക്കൾ.

Sad to see more and more Kollywood faces succumb to this deadly virus.



Actor #Pandu has passed away due to COVID-19 complications, may his soul RIP. pic.twitter.com/imtAaogvdv