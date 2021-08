നാല് വർഷത്തെ വിലക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങി പ്രമുഖ ഹാസ്യ താരം വടിവേലു. തമിഴ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന തമിഴ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് കൗൺസിൽ വിലക്ക് നീക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വടിവേലുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. 2017 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു കൗൺസിൽ വടിവേലുവിനെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വിലക്കിയത്.

എസ് പിക്ചേഴ്സിൻറെ ബാനറിൽ സംവിധായകൻ ശങ്കർ നിർമ്മിച്ച്, ചിമ്പുദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്‍ത 'ഇംസൈ അരസൻ 24-ാം പുലികേശി' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടിവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വടിവേലുവിനെതിരായ വിലക്ക് വന്നത്. സിനിമയിൽ താരത്തിന്റെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും നിസഹകരണവും കാരണമാണ് ചിത്രീകരണം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ‌ ആരോപിച്ചത്.

വലിയ തുക പ്രതിഫലമായി ചോദിച്ചു, പാട്ടിന്റെ ഈണം മാറ്റാൻ വടിവേലു ആവശ്യപ്പെട്ടു, സംവിധായകൻ തീരുമാനിച്ച സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ വടിവേലു തയ്യാറായില്ല, സ്വന്തം കോസ്റ്റ്യൂമറെ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളുമായാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വന്നത്.തുടർന്ന് നിർമാതാവായ ശങ്കർ വടിവേലുവിനെതിരേ പരാതിയുമായി തമിഴ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് കൗൺസിലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതുമൂലം ശങ്കറിനുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താതെ വടിവേലുവിന് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൗൺസിലിൻറെ നിലപാട്. ഇതിനാണ് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത്.

തമിഴിലെ മുൻനിര ബാനറായ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസും ഇടപെട്ടാണ് എസ് പിക്‌ചേഴ്‌സും വടിവേലുവുമായുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ഷങ്കറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടു എന്ന ചിത്രവും വടിവേലു ഇനി അഭിനയിക്കാനിരിക്കുന്ന ചിത്രവും നിർമ്മിക്കുന്നത് ലൈക്കയാണ്. സുരാജ് ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

