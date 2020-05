പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം ഹാനികരമാണെന്നും അതിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും ക്രിയാത്മകമായ രീതിയില്‍ പറയുകയാണ് ബോളിവുഡ് ഹാസ്യതാരം സുനില്‍ ഗ്രോവര്‍. ഇന്ത്യന്‍ കാന്‍സര്‍ സൊസൈറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് വീഡിയോ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘടനയുടെ ആന്‍ഡി ടൊബാക്കോ കാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സിഗരറ്റില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം ഹാനികരമായ രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും സുനില്‍ വീഡിയോയില്‍ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്. സുനിലിന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ ഏപ്രണെല്ലാം അണിഞ്ഞാണ് താരം നില്‍ക്കുന്നത്.

'ഇന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പാചകവിധിയാണ് ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്', എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് സുനിലിന്റെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് രാസവസ്തുക്കള്‍ ഓരോന്നായി സുനില്‍ ഗ്യാസില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റില്‍ പുതിയൊരു സിഗരറ്റ് വെച്ചത് എടുത്ത് താരം ഉയര്‍ത്തികാണിക്കുന്നുണ്ട്.

Ek nayi type ki recipe try ki hai during lockdown.

