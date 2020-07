മലയാളിയായ നിസ്സാര്‍ ഒരുക്കുന്ന കളേഴ്സ് എന്ന ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയുടെ ഫ്സ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ജൂലായ് 10ന് സുരേഷ് ഗോപി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

സുദിനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായ നിസ്സാറിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ‌ കളേഴ്സ്.



റാം കുമാര്‍, വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാര്‍, ഇനിയ, വിദ്യാ പിള്ള എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

