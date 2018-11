1980കളിലെ താരങ്ങളുടെ സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മയാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് 80. 2009 മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇവര്‍ താരസംഗമം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പതിവു തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും നടന്ന സംഗമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. സുഹാസിനി മണിരത്‌നം ട്വിറ്ററിലൂടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

മോഹന്‍ലാല്‍, ജയറാം, റഹ്മാന്‍, ശരത്, അര്‍ജുന്‍, ജാക്കി ഷ്​റോഫ്, ഭാഗ്യരാജ്, സത്യരാജ്, ലിസി, നാദിയ മൊയ്തു, പൂര്‍ണിമ, മേനക സുരേഷ്, അംബിക, ഖുശ്ബു, ശോഭന തുടങ്ങിയവരാണ് ഇത്തവണത്തെ സംഗമത്തിനെത്തിയത്. ആദ്യമെത്തിയത് നദിയാ മൊയ്തുവാണ്. മുംബൈയില്‍ നിന്നുമാണ് താൻ എത്തിയതെന്നും സുഹാസിനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഓരോ വര്‍ഷത്തെ സംഗമത്തിനും ഓരോ ഡ്രസ് കോഡ് ഇവര്‍ നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറി വെള്ളയും നീലയും വേഷത്തിലാണ് താരങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലിസിയും സുഹാസിനിയുമാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് 80യുടെ അമരക്കാര്‍. 80കളില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന താരങ്ങളുടെ സംഗമത്തിന് എവര്‍ഗ്രീന്‍ 80സ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ പേര്.



