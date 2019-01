കോട്ടയം ടൗണില്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ മുന്നോട്ട് പോവാനാവാതെ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ആംബലന്‍സിന് മുന്നില്‍ ഓടി വഴിയൊരുക്കിയ പോലീസുകാരന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ സൂപ്പർ നായകനായിരുന്നു. സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ ഇനി വെള്ളിത്തിരയിലും താരമാവുകയാണ്. വൈറല്‍ 2019 എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലാണ് രഞ്ജിത്ത് കുമാര്‍ വേഷമിടുന്നത്.

ആടുപുലിയാട്ടം, തോപ്പില്‍ ജോപ്പന്‍, കുട്ടനാടന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ നിര്‍മാതാവായ നൗഷാദ് ആലത്തൂരാണ് വൈറല്‍ 2019 നിര്‍മിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ സംഭവങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും അണിനിരത്തിയാണ് വൈറല്‍ 2019 ഒരുങ്ങുന്നത്. ജീവിക്കാനായി മീന്‍ വില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന ഹനാനെയാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസത്തിന്റെ തലേന്ന് അപകടത്തില്‍ കാലൊടിഞ്ഞ സൗഭാഗ്യ എന്ന പ്ലസ് വണ്‍കാരിയും ജന്മനാ രണ്ടു കൈകളുമില്ലാത്ത, കാലുകള്‍കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച് ഗാനം ആലപിച്ച് വൈറലായി മാറിയ പ്രണവ്, പട്ടുറുമാല്‍ പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ഹസ്‌ന, കമല്‍ഹാസന്‍ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച ഉണ്ണി ആര്‍ എന്ന ഗായകന്‍ എന്നിവരേയും ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

ഇവരെ കൂടാതെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ നിരവധി പേര്‍ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

എട്ട് നവാഗത സംവിധായകര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകരെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനേയും തിരഞ്ഞെടുത്തതും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ജനകീയ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ്.

Content Highlights: civil police officer who ran infront of ambulance to clear road, Noushad alathur, viral 2019