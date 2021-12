കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി ‌സര്‍ക്കാര്‍. സ്‍കൂളുകള്‍, കോളേജുകള്‍, ജിംനേഷ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സിനിമാ തീയേറ്ററുകളും ഉടനടി അടയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം.

ഇതിന് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്ച തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഷാഹിദ് കപൂർ ചിത്രം ജേഴ്സിയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ‌ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാല്‍ ബോളിവുഡ് സിനിമകള്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം കളക്ഷന്‍ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി.

നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

#Xclusiv... #BreakingNews... #Jersey POSTPONED... WON'T RELEASE ON 31 DEC... New date will be announced shortly... Industry talk that #Jersey will be Direct-to-OTT release is FALSE. pic.twitter.com/1MBwsSdWCC