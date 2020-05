നോളൻ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സമസ്യയാണ്. കാലങ്ങൾക്കതീതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപശ്ചാത്തലം കൊണ്ടും കുരുക്കഴിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത സാങ്കേതികതയും കൊണ്ട് എന്നും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ നോളൻ. 'ടെനറ്റ്' എന്ന പുതിയ സിനിമയും ഈ കാര്യത്തില്‍ ഒട്ടും പിന്നില്ലല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തില്‍ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് നോളന്റെ നായകന്മാരായ ജോണ്‍ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടണും റോബര്‍ട്ട് പാറ്റിന്‍സണും. ഡിസംബറില്‍ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ട്രെയിലര്‍ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമെന്നാണ് നോളന്‍ പറയുന്നത്.

ഡിസംബറിലാണ് ടെനറ്റിന്റെ ആദ്യ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജൂലൈ 17-ന് സിനിമ തിയ്യറ്ററില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്​ഡൗണ്‍ സാഹചര്യമായതിനാല്‍ ടെനറ്റ് ഒ.ടി.ടി. വഴി പുറത്തിറക്കുമോയെന്ന ചിന്തയിലാണ് ആരാധകര്‍. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പോലെ സിനിമ തിയ്യറ്ററില്‍ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ്.

മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലര്‍ ഇതിനോടകം ലക്ഷങ്ങള്‍ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ജൂലൈ 17-ന് റിലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെനറ്റ് സൈന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ ഷോണറില്‍പ്പെട്ടതാണ്. സിങ്കോപി പ്രൊഡക്ഷനില്‍ എമ്മ തോമസും നോളനും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. എലിസബത്ത് ഡെബിക്കി, ഡിംപിള്‍ കാപാഡിയ, ആരോണ്‍ ടെയ്‌ലര്‍ ജോണ്‍സണ്‍ എന്നിവരും ടെനറ്റില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ടെനറ്റ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാര്‍ണര്‍ ബ്രോസ് പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ വഴി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിലര്‍ ഇപ്പോള്‍ യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിങില്‍ ആറാമതാണ്. ആരാധകര്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോളന്റെ ടെനറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

