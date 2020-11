തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം ചിരഞ്ജീവിയ്ക്ക് കോവിഡ് ഫലം പോസിറ്റീവായത് വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലെന്നും പോസിറ്റീവ് ഫലം ആർടിപിസിആർ കിറ്റിന്റെ പിഴവാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ.

മൂന്ന് തവണ ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും താൻ നെഗറ്ററിവാണെന്നും ആരാധകരോട് നന്ദി അറിയിക്കുവെന്നും ചിരഞ്ജീവി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

"ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാർ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പരിശോധനകൾ നടത്തി ഞാൻ കോവിഡ് നെ​ഗറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന പോസിറ്റീവ് ഫലം ആർടിപിസിആർ കിറ്റിന്റെ പിഴവ് മൂലമാകാമെന്നും അവർ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു...." ചിരഞ്ജീവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

A group of doctors did three different tests and concluded that I am Covid negative & that the earlier result was due to a faulty RT PCR kit. My heartfelt thanks for the concern, love shown by all of you during this time. Humbled ! 🙏❤️ pic.twitter.com/v8dwFvzznw