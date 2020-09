മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സൂപ്പർസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന് തെലുങ്ക് താരം ചിരഞ്ജീവി. മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടരട്ടെയെന്നും ചിരഞ്ജീവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Happy Birthday Dear @mammukka ! Proud to be your colleague in this wonderful industry.Your work over the years is a real treasure that movie lovers always relish & keep asking for more. May you continue to enthrall the audiences for many many years. ജന്മദിനാശംസകൾ !