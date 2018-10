പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വൈരമുത്തുവിനെതിരേ ലൈംഗികാരോപണം ആവര്‍ത്തിച്ച് ഗായിക ചിന്മയി. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ദുരനുഭവം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പുറത്ത് പറഞ്ഞത് വെറും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് ബാലിശമാണെന്ന് ചിന്മയി പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയാണ് മുന്‍പ് തനിയ്ക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി വൈരമുത്തുവിനെതിരേ തുറന്നടിച്ചത്.

'സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലണ്ടിലെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ പ്രധാന സംഘാടകനായ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും സംഘാടകരുടെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കലാകാരന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഹോട്ടലില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ചെലവേറിയ കാര്യമായതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കലാകാരന്മാരെ യാത്രയാക്കിയെങ്കിലും എന്നോടും അമ്മയോടും ഒരു ദിവസം കൂടി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലണ്ടില്‍ തങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അവരുടെ വീട്ടില്‍ തങ്ങുന്നത് അസൗകര്യമാണെന്നും ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു. അതെന്തിനെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വൈരമുത്തുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു അതെന്ന് അറിഞ്ഞത്. സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ എന്റെ കരിയര്‍ തന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വൈരമുത്തു ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിനും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്തും വരട്ടെയന്നു കരുതി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലണ്ടില്‍ നിന്നു തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു,'

തന്റെ മകളെ വൈരമുത്തു സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു അയയ്ക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നു സംഘാടകനായ സുരേഷ് തന്നെ ഫോണില്‍ മറ്റു സംഘാടകരോട് പറയുന്നത് ഞാന്‍ കേട്ടതാണ്. അവര്‍ ജര്‍മന്‍ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത്.ആ സമയത്ത് ഞാന്‍ ജര്‍മന്‍ ഭാഷയില്‍ ബിരുദം നേടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സംസാരം എനിക്കു മനസിലായത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റും മൊബൈല്‍ ഫോണും വ്യാപകമല്ലാതിരുന്ന ആ കാലത്ത് ഈ ദുരനുഭവങ്ങള്‍ പുറത്ത് പറയാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ കുറവായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഞാന്‍ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് വരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നേനെ. ഇപ്പോള്‍ കരിയറില്‍ നല്ല നിലയിലാണ് ഞാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. ഇതും പ്രശസ്തിക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ബാലിശമാണ്, ചിന്മയി പറയുന്നു.

വൈരമുത്തുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന പ്രചാരണവും ചിന്മയി തള്ളി. 'ആധാറിനെതിരെ തുറന്ന നിലപാടു സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. എല്ലാവരും ആധാര്‍ എടുക്കാന്‍ ഓടി നടന്നപ്പോള്‍ അത് ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് എടുക്കില്ലെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. നോട്ടുനിരോധനത്തിനെയും ഞാന്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു,'

വൈരമുത്തുവിനെതിരേ ആരോപണങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് വീഡിയോയിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്മയി രംഗത്ത് വന്നത്. ചിന്‍മയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സത്യമാണെന്ന് വിശദമാക്കി കൊണ്ട് ചിന്മയിയുടെ 'അമ്മ പത്മഹാസിനിയും വൈരമുത്തുവിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

