സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ കാലത്ത് ഉപയോ​ഗ പ്രദമായ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്, ടാംപൂൺ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ​ഗായിക ചിൻമയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ഭാഷകളിലാണ് ചിൻമയി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ചിൻമയിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിൻമയിയെ അലട്ടുന്നത്. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉപയോ​ഗിച്ചാൽ കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പലർക്കും.

''മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടാംപൂൺ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ചോദ്യം 'കന്യകാത്വം' നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം, ലൈംഗികാരോഗ്യം, ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്''- ചിൻമയി കുറിച്ചു.

After I posted the videos of switching to the Menstrual cup Here in 3 languageshttps://t.co/WfUvbEev7Khttps://t.co/mJO7VxgbSWhttps://t.co/0Uv8P2O7d9 I realized it would be wayy better if a Doctor busted myths and answer the various questions I got.