ഗാനരചയിതാവ് വൈരമുത്തുവിനെതിരേ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ഡബ്ബിങ് കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഗായിക ചിന്മയിക്ക് പിന്തുണയുമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും. 96 ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 96ൽ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ബോളിവുഡ് നടി തപ്‌സി പന്നു, സംഗീത സംവിധായകന്‍ വിശാല്‍ ദദ്‌ലാനി, നടിയും അവതാരകയുമായ അനസൂയ ഭരദ്വാജ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിന്മയിയെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരേ പ്രതിഷേധസ്വരമുയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പരാതികളുമായി പുറത്തു വന്ന ഒരു ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനു സംഭവിച്ച ദുരനുഭവം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്താണ് നടി തപ്‌സി പന്നു ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ പ്രവണതകളെല്ലാം സമൂഹം അനുശാസിക്കുന്ന യുക്തിക്കെതിരാണെന്നാണ് തപ്‌സി വിമര്‍ശിച്ചത്. ചിന്മയിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. വളരെയധികം കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചിന്മയിയെന്നും ഒരു സംഘടനക്കും അതൊന്നും നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് വിശാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഘടനയെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിച്ച് ചിന്മയിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനും നടനുമായ രാധാ രവിയാണ് ഡബ്ബിങ് യൂണിയനെ നയിക്കുന്നത്. അനീതിയ്‌ക്കെതിരേ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നവരെ എപ്പോഴും നിശബ്ദരാക്കുന്ന ആളാണ് രാധാ രവിയെന്നും ചിന്മയി ആരോപിച്ചു. അതേസമയം അംഗത്വഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിനാലാണ് ചിന്മയിയെ പുറത്താക്കിയതെന്നാണ് സംഘടന നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

തനിക്ക് മുന്‍കൂര്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കാതെയാണ് പുറത്താക്കല്‍ നടപടിയെന്ന് ചിന്മയി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് വൈരമുത്തുവിനെതിരേ ലൈംഗികാരോപണവുമായി ചിന്മയി രംഗത്തെത്തിയത്.

96, വിണ്ണൈത്താണ്ടി വരുവായാ എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ തൃഷയ്ക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിന്മയിയാണ്. തമന്ന ഭാട്ടിയ, സമീറാ റെഡ്ഢി, സാമന്താ റുത്ത് പ്രഭു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കും ചിന്മയി ശബ്ദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗായികയായി സിനിമയിലെത്തിയ ചിന്മയി കണ്ണത്തില്‍ മുത്തമിട്ടാല്‍ എന്ന ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ചിത്രത്തിലെ 'ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവേ' എന്ന ഗാനത്തോടെയാണ് പ്രശസ്തയാവുന്നത്.

Content Highlights: Chinmayi Sripaada, Singer Chinmayi accuses Vairamuthu of sexual harrassment, Chinmayi in Me too, Chinmayi thrown out from T N dubbing artists union, Stars support Chinmayi, Tapsee Pannu supports Chinmayi, Vishal Dadlani supports Chinmayi