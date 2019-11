മലപ്പുറത്തെ നിലമ്പൂരില്‍ പതിമൂന്നു കുട്ടികള്‍ ചേര്‍ന്ന്‌ ഫുട്‌ബോളും ജേഴ്‌സിയും വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ മീറ്റിങ്‌ കൂടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സൗജന്യമായി ഇവര്‍ക്കു ഫുട്‌ബോള്‍ നല്‍കിയും ഫുട്‌ബോള്‍ ക്യാമ്പുകളിലേക്കു ക്ഷണിച്ചും നിരവധി ആളുകളും സംഘടനകളുമാണ് രംത്തെത്തിയത്. ഈ കുട്ടികള്‍ ഇനി സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്ത. ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലൂടെ ആര്‍ ജെ ശിഖയുമായി സംസാരിക്കവെ അഞ്ജലി നായരാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മൈതാനം എന്നു പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നടി അഞ്ജലി നായരാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ഒരു പത്തു വയസ്സുകാരന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഫുടബോള്‍ കളിക്കാരായിട്ടായിരിക്കും ഈ കുട്ടികള്‍ അഭിനയിക്കുക.

അല്‍ത്താഫ് അന്‍സാര്‍ എന്ന പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുകാരന്‍ സ്വന്തം വാപ്പച്ചിയോട് കഥ പോലെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് മൈതാനം എന്ന പേരില്‍ സിനിമയാകുന്നത്. ആവ്‌നി പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ അഞ്ജലി നായര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് അന്‍സര്‍ താജുദ്ദീന്‍ ആണ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകന്‍ അല്‍ത്താഫിന്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ്.

സിനിമയിലേക്കായി കാസ്റ്റിങ്‌ കോളിലൂടെ അഭിനേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അല്‍ത്താഫ് ഇപ്പോള്‍. ഏഴു മുതല്‍ പതിനേഴ് വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ള ആണ്‍കുട്ടികളെയും പെണ്‍കുട്ടികളെയും സിനിമയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും താത്പര്യമുള്ളവര്‍ അവരുടെ ഫോട്ടോയും അഭിനയിച്ച ഒരു മിനിട്ടില്‍ താഴെയുള്ള വീഡിയോയും മെയില്‍ ചെയ്യാനുമാണ് നിര്‍ദേശം. എറണാകുളം നഗരത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ട്.

mail id: maithanamaavni@gmail.com

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1532894323517547&id=100003909834233

Content Highlights : child football players who beacame famous through viral video into maithanam movie