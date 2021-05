നവാഗതനായ റിയാസ് മുഹമ്മദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ബാലതാരം മീനാക്ഷി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രമാണ് അമീറ. പൗരത്വ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലൂന്നി സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ജി.ഡബ്ല്യു.കെ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്, ടീം ഡിസംബർ മിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ ബാനറിൽ അനിൽ കുമാറാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജൂൺ 4-ന് ഫസ്റ്റ് ഷോ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. മീനാക്ഷിയുടെ അച്ഛൻ അനൂപിന്റേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ. മീനാക്ഷിയെ കൂടാതെ സഹോദരൻ ഹാരിഷ്, കോട്ടയം രമേഷ്, കോട്ടയം പുരുഷൻ, സംവിധായകൻ ബോബൻ സാമുവൽ, സുമേഷ് ഗുഡ്ലക്ക്, മീനാക്ഷി മഹേഷ്, സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.

അനൂപ് ആർ. പാദുവ, സമീർ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പി.പ്രജിത്ത് ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ സനൽ രാജിയാണ്. പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ റിയാസ് മുഹമ്മദ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ജോസ് കുരിയാക്കോസ്, ടോണി ജോസഫ്, കലാ സംവിധാനം ഫാരിസ് മുഹമ്മദ്, സംഗീത സംവിധാനം അനൂപ് ജേക്കബ്, കോസ്റ്റ്യൂം ടി.പി ഫർഷാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാജീവ് ശേഖർ, വാർത്ത പ്രചരണം പി. ശിവപ്രസാദ്.

