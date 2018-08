മണിരത്‌നത്തിന്റെ അടുത്ത ചിത്രമായ ചെക്ക ചിവന്ത വാനത്തിനത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ ഇറങ്ങി. സിനിമയിലെ നടന്‍മാരുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററുകള്‍. വിജയ് സേതുപതി, ചിമ്പു, അരവിന്ദ് സ്വാമി, അരുള്‍ വിജയ് എന്നിവരുടെ പോസ്റ്ററുകളാണ് ഇറങ്ങിയത്.

എത്തി എന്ന കഥാപാത്രമായി ചിമ്പുവും റസൂലായി വിജയ് സേതുപതിയും വരദനായി അരവിന്ദ് സാമിയും ത്യാഗുവായി അരുൺ വിജയും എത്തുന്നു.



ട്വിറ്ററിലെ ചെക്ക ചിവന്തവാനം എന്ന പേജിലൂടെയാണ് ഈ പോസ്റ്ററുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്

ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ പുറത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ചെക്ക ചിവന്ത വാനത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്നും തമിഴില്‍ നിന്നുമായി വന്‍ താരനിര തന്നെയുണ്ട്.



മണിരത്‌നം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സന്തോഷ് ശിവനാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. എ. ആര്‍ റഹ്മാനാണ് സംഗീത സംവിധാനം. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സും മദ്രാസ് ടാക്കീസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഒരു കമ്പനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകണം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ജ്യോതിക, ഐശ്വര്യ രാജേഷ് എന്നിവര്‍ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: chekka chivantha vaanam poster revealed ,character sketch manirathnam next tamil movie ,ar rahman new tamil movie, santhosh shivan in chekka chivantha vaanam