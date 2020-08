പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് നടനും ബ്ലാക്ക് പാന്തര്‍ സിനിമയിലെ നായകനുമായ ചാഡ്വിക് ബോസ്മാന്‍ വിയോ​ഗം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ആ​രാധകരെ കണ്ണീരണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടലിലെ കാന്‍സര്‍ ബാധയെത്തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബോസ്മാൻ ലോസ് ആഞ്ജലിസിലെ സ്വവസതിയിൽ വച്ചാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ നേർന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

I interviewed Chadwick Boseman in 2017, and to think he was going through cancer while satisfying the physical demands of a Marvel movie...https://t.co/MAB1ZYdcGS pic.twitter.com/eLdear66IU