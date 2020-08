ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് രജ്പുതിന്റെ മരണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാമുകി റിയ ചക്രബർത്തിയെ സിബിഐ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് പത്ത് മണിക്കൂർ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ പത്ത് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടും തുടർന്നു. ശനിയാഴ്ച്ച വീണ്ടും റിയയെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും..

രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് റിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാധ്യമങ്ങൾ വളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണോദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ പോലീസ് അകമ്പടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് റിയ.

സുശാന്ത് മരിക്കുന്നതിന് ആറ് ദിവസം മുമ്പാണ് താൻ സുശാന്തിന്റെ വീട് വിട്ട് പോയതെന്ന് റിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുശാന്തും കുടുംബവുമായുള്ള റിയയുടെ ബന്ധം, റിയ സുശാന്തിനെ വിട്ട് പോയതെന്തിന് , വീട് വിട്ട് പോയ ശേഷം സുശാന്തുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണോദ്യോ​ഗസ്ഥർ റിയയുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവികിനെയും സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് പേരെയും വെവ്വേറെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

മുംബെെ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ ജൂൺ 14നാണ് സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. വിഷാദരോ​ഗമാണ് താരത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നി​ഗമനങ്ങളെങ്കിലും റിയയെ പ്രതിസ്ഥാനത്താക്കി കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Content Highlights :CBI to Question Rhea Chakraborty again After 10 Hours of questioning Yesterday