'മഹാനടി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു. ഭാഷയോ ലിംഗമോ പ്രായമോ പ്രശ്‌നമില്ലെന്നാണ് കാസ്റ്റിംഗ് കോളിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്.

നിങ്ങൾ അഭിനേതാവോ, മോഡലോ, ആയോധന കലാ വിദധരോ ആരുമായാലും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 12, 15 തിയ്യതികളിലായാണ് ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നത്.

കൊച്ചിയിലും ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 15 നാണ് കൊച്ചിയിലെ ഓഡീഷൻ. ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്.

The camera is set! #ProjectK is coming to your state. If you are an actor, model, dancer, martial artist, or anyone who likes to perform, come, be the Face of the Future.



