അയോധ്യാവിധിയില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി തിരക്കഥാകൃത്തും നിര്‍മാതാവും നടന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ പിതാവുമായ സലിം ഖാന്‍. സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത സലിം ഖാന്‍ മുസ്​ലീങ്ങൾക്ക് നല്‍കിയ അഞ്ചേക്കര്‍ ഭൂമിയില്‍ നിര്‍മിക്കേണ്ടത് പള്ളിയല്ലെന്നും സ്‌കൂളാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്​ലീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്‌കൂളുകളാണ്, പള്ളികളല്ല, സലിം ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

''ക്ഷമയും സ്നേഹവുമാണ് ഇസ്​ലാമിന്റെ ഗുണങ്ങളെന്നാണ് പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞത്. അയോധ്യാവിധിക്കുശേഷവും ഈ ഗുണങ്ങളിലൂന്നിയാകണം ഓരോ മുസ്​ലീമും മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടത്. സ്നേഹവും ക്ഷമയും പ്രകടിപ്പിക്കൂ. പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകൂ''- സലിം ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ വിധി വന്ന ശേഷവും ഇവിടെ സമാധാനവും ഒത്തൊരുമയും നിലനിര്‍ത്തുന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമായ കാര്യമാണ്. വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിക്കൂ. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഞാനീ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ഇനി മുസ്​ലീങ്ങൾ അയോധ്യാവിധിയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യരുത്. അതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാകണം ചര്‍ച്ചകള്‍. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ നമുക്കാവശ്യം സ്‌കൂളുകളും ആശുപത്രികളുമാണ്.

അയോധ്യയില്‍ നല്‍കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പള്ളി പണിയുന്നതിന് പകരം ആ അഞ്ചേക്കറില്‍ സ്‌കൂളോ കോളേജോ നിര്‍മിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് പ്രാര്‍ഥന എവിടെ വച്ചും നടത്താം.. ട്രെയിനില്‍, പള്ളിയില്‍ അങ്ങനെ എവിടെ വേണേലും. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല സ്‌കൂളുകളാണ്. 22 കോടി മുസ്​ലീങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചാല്‍ തന്നെ രാജ്യത്തെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഞാന്‍ അനുകൂലിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത് സമാധാനമാണ്. ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവര്‍ക്കേ നല്ല ഭാവിയുള്ളൂ. പ്രധാന പ്രശ്‌നം മുസ്​ലീങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്തതാണ്. ഞാന്‍ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ പ്രശ്‌നം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. നല്ലൊരു പുതിയ തുടക്കം ആരംഭിക്കാം".

Content Highlights : Build a School On five Acre Land in Ayodhya, Says Salim Khan