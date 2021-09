ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: മകള്‍ക്കു മേലുള്ള രക്ഷാകര്‍ത്തൃ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഗായിക ബ്രിട്ട്നി സ്പിയേഴ്സിന്റെ പിതാവ് ജാമി സ്പിയേഴ്സ്. ബ്രിട്ട്‌നിയുടെ എല്ലാ സ്വത്തുവകകളും വിട്ടു നല്‍കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിയാമെന്നും ജാമി സ്പിയേഴ്‌സ് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചതായി യുസ് ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ബ്രിട്ട്‌നിയും ആരാധകരും തനിക്കെതിരേ നടത്തുന്ന കാമ്പയിനുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2008 മുതല്‍ ബ്രിട്ട്നിയുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിതാവാണ്. ഗായികയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് താന്‍ രക്ഷാകര്‍തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നാണ് പിതാവിന്റെ വാദം.

തന്റെയും തന്റെ സ്വത്തുകളുടെയും നിയന്ത്രണം തനിക്ക് തന്നെ മടക്കി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ട്നി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. താന്‍ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കള്‍ ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കുവാന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇത് തന്നോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണെന്നും 39 കാരിയായ ബ്രിട്ട്നി കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

കെവിന്‍ ഫെഡെര്‍ലൈനുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തിയശേഷം ഉണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് ബ്രിട്ട്നിയുടെ രക്ഷകര്‍ത്തൃത്വം പിതാവ് ജേമി സ്പിയേഴ്സിനെ കോടതി ഏല്‍പിക്കുന്നത്. കോടികള്‍ വരുന്ന സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക നിലയില്‍ അല്ല ബ്രിട്ട്നിയെന്നായിരുന്നു ജേമി സ്പിയേഴ്സിന്റെ വാദം.

പിതാവിന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാതെ താന്‍ സംഗീതപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലൈന്നും ബ്രിട്ട്നി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രിട്ട്നിയുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ ഭരണ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഈ വര്‍ഷം ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ബ്രിട്ട്നിയുടെ ആരാധകര്‍ അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാമ്പയിനുകളും ശക്തമാക്കി.

Content Highlights: Britney Spears Father Jamie Spears Files To End Conservatorship after 13 years, Legal battle to end