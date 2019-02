നടി ശ്രീദേവി മരിച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരി 24ന് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ്. ഭാര്യയുടെ ചരമവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ് ബോണി കപൂർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീദേവിയുടെ ഒരു സാരി ലേലം ചെയ്യുകയാണ് ബോണി കപൂർ.

ശ്രീദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ 'കോട്ട' സാരികളിലൊന്നാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയുള്ള ലേലം ആരംഭിക്കുന്നത് 40,000 രൂപയില്‍ നിന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ 45,000 രൂപ സാരിക്ക് ലേലത്തുക വിളിച്ചെന്നും ചില ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ സമാഹരിക്കുന്ന തുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കണ്‍സേണ്‍ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീദേവിയുടെ ചെന്നൈയിലുള്ള വസതിയില്‍ വച്ച് പ്രത്യേക പൂജകളും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബോണി കപൂര്‍, മക്കളായ ജാന്‍വി, ഖുഷി സഹോദരന്‍ അനില്‍ കപൂര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

2018 ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ദുബായില്‍ വച്ച് ശ്രീദേവി അന്തരിച്ചത്. അനന്തിരവന്റെ വിവാഹാഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ദുബായിലെത്തിയ താരത്തെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലെ ബാത്ത് ടബ്ബില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights : Boney Kapoor to Auction Sridevi’s Sari for Charity Sridevi First Wedding Anniversary