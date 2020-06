നിര്‍മാതാവ് ബോണി കപൂറിന്റെയും മക്കളുടേയും കോവിഡ് ഫലം നെഗറ്റീവ്. കപൂര്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്. തന്റെയും മക്കളുടെയും കോവിഡ് 19 ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന വീട്ടിലെ 3 ജോലിക്കാരും സുഖം പ്രാപിച്ചുവെന്നും ബോണി കപൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മുംബൈ പോലീസിനും സര്‍ക്കാരിനും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്വീറ്റ്.

Happy to share that while my daughters & I had always been tested negative, our 3 staff members who had tested positive for Covid19, have fully recovered & tested negative. Our 14 day home quarantine period has also ended & we look forward to starting afresh @mybmc @MumbaiPolice