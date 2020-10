ചെന്നൈ:നടന്മാരായ ധനുഷിന്റെയും വിജയകാന്തിന്റെയും ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവരുടെയും വീടുകളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ധനുഷിന്റെ അഭിരാമപുരത്തെ വീട്ടിലും വിജയ്കാന്തിന്റെ വിരുഗംമ്പക്കത്തെ വീട്ടിലും ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അജ്ഞാത ഫോൺസന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

എന്നാൽ തിരച്ചിലിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ ഇത് വ്യാജ സന്ദേശമാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു ഫോൺകോളുകളും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഉടനെ തന്നെ അഞ്ജാത സന്ദേശം അയച്ച ആളെ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും നേരെ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാപകമാവുന്നുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നടൻ സൂര്യയുടെ ആൽവാർപേട്ടിലുള്ള ഓഫീസിന് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായത്. നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരേ സൂര്യയുടെ പരാമർശം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ വന്ന വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ വശമുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാലി​ഗ്രാമത്തിലുള്ള നടൻ വിജയുടെ വസതിക്കും ഇഞ്ചമ്പാക്കത്തുള്ള നടൻ അജിത്തിന്റെ വസതിക്ക് നേരെയും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടൻ രജനികാന്തിൻറെ വസതിക്ക് നേരെയും ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു

