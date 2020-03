ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ ഭീതിയില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താന്‍ വഴികളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍. പേടിയല്ല ബോധവത്കരണമാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ ഷാരൂഖ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളോട് വീട്ടിലിരിക്കാന്‍ പറയുന്നതെന്നും പൊതുയിടങ്ങളില്‍ പോകേണ്ടി വന്നാല്‍ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇനി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുമൊക്കെ രസകരമായി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോയില്‍.

അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ തന്റെ പഴയ സിനിമകളിലെ തന്നെ ചില രംഗങ്ങളും പാട്ടുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭയവും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില്‍ ശരിക്കും വേണ്ടത് പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഷാരൂഖ്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും കാണുന്നവരില്‍ ഒരു സന്തോഷം അതിനൊപ്പം അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധവം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

'വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്‍. നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. അത്ര അടുത്ത അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരെ ഇരുന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അവരോടൊപ്പം നല്ല നിമിഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാം. നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആ കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗിറ്റാര്‍ വായിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ...'

InshaAllah #JantaCurfew will help against the spread of virus, though we may have to do this again. The clapping brought so much cheer. So a reminder of safeguards, with some cheer... Pls take it in the right spirit. To all relentlessly working today - Extremely Grateful. Thx! pic.twitter.com/2wfaXPlFVF