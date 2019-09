മുംബൈ: അഞ്ചു മാസത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീലയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഊര്‍മിള മതോന്‍ണ്ട്കര്‍. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച ഊര്‍മിള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയാണ്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ പോക്കില്‍ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും പാര്‍ട്ടിക്ക് മതിയായ നേതൃത്വമില്ലെന്നും അടിമുടി തൊഴുത്തില്‍കുത്താണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഊര്‍മിള പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. രാജിക്കത്ത് പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍ മിലിന്ദ് ദേവ്‌രയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് മാര്‍ച്ചില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന നാല്‍പത്തിനാലുകാരിയായ ഊര്‍മിള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ നോര്‍ത്ത് മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിച്ചെങ്കിലും മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും സിറ്റിങ് എം.പിയുമായ ഗോപാല്‍ഷെട്ടിയോട് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 4,65,247 വോട്ടിനായിരുന്നു ഊര്‍മിളയുടെ തോല്‍വി.. ഇതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നില്ല.

Content Highlights: Bollywood Actress Urmila Matondkar resigns from Congress after five months cites in-house politics