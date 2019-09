പണവും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങളെ പോലെ സമൂഹത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വേറെയില്ലെന്നാണ് പൊതുധാരണ. സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നതും ചലച്ചിത്രരംഗത്താണെന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം. എന്നാല്‍, ഈ ധാരണയെ തിരുത്തുകയാണ് ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മാസികയുടെ പട്ടിക.

ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയ, ബിസിനസ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 50 ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയില്‍ ബോളിവുഡിന്റെ സാന്നിധ്യം മുപ്പത്തിയൊന്‍പതാമതു മാത്രമാണ്. തങ്ങളുടെ ബിസിനസിലെ മികവ് കൊണ്ട് സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ രംഗങ്ങളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കരുത്തരായ സ്ത്രീകളെയാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നടിയും നിര്‍മാതാവുമായ അനുഷ്‌ക്ക ശര്‍മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ബോളിവുഡില്‍ നിന്ന് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടായായത്. അമ്പതു പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മുപ്പത്തിയൊന്‍പതാമതാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരിയായ അനുഷ്‌ക്ക. ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീ കൂടിയാണ്.

നടിയും നിര്‍മാതാവുമായ അനുഷ്‌ക്കയ്ക്ക് നഷ് എന്ന പേരില്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ഫാഷന്‍ വസ്ത്ര ബ്രാന്‍ഡുമുണ്ട്. ക്ലീന്‍ സ്ലേറ്റ് ഫിലിംസാണ് അനുഷ്‌ക്കയുടെ നിര്‍മാണ കമ്പനി. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് അനുഷ്‌ക്ക നിര്‍മാണരംഗത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എന്‍. എച്ച്10 പോലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച കമ്പനി ശരാശരി നാല്‍പത് കോടി രൂപ ഓരോ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിന് പുറമെ നെറ്റ്ഫഌക്‌സുമായി ചേര്‍ന്ന് ബുള്‍ബുള്‍ എന്നൊരു ചിത്രവും മായി എന്നൊരു വെബ് സീരീസും നിര്‍മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഒരു വെബ്‌സീരീസ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ടി.വി. എസ് സ്‌കൂട്ടി, നിവിയ, എല്ലെ 18, ബ്രു കോഫി, പാന്റീന്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡറുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകന്‍ വിരാട് കോലിയുട ഭാര്യ കൂടിയായ അനുഷ്‌ക്ക. 2017ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം.

2008ല്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ രബ് നെ ബന ദി ജോഡിയിലൂടെ ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അനുഷ്‌ക്ക ഇതുവരെയായി പതിനഞ്ച് ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഷാരൂഖ് നായകനായ സീറോയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം.

ഏറ്റവും ശക്തരായ ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയില്‍ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമ കമ്മനിയായ എ.ഇസഡ്.ബി ആൻഡ് പാര്‍ട്‌ണേഴ്‌സ് സഹ സ്ഥാപക സിയ മോഡിയാണ് ഒന്നാമത്. ബയോകോണ്‍ എം.ഡി കിരണ്‍ മജൂംദാര്‍ ഷാ രണ്ടാമതും അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റല്‍ എം.ഡി. സുനീത റെഡ്ഡി മൂന്നാമതുമാണ്.

ബോളിവുഡ് നടന്‍ ജിതേന്ദ്രയുടെ മകളും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്റെ ജോയന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഏക്ത കപൂര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

