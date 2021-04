കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ താരം ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്യാന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുകയും ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം രുചിച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം.ശിവസേനയുടെ യുവജനവിഭാഗത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് സല്‍മാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് 5000ത്തോളം ഭക്ഷണപൊതികളാണ് എത്തിക്കുന്നത്.

യുവജനവിഭാഗത്തിലെ അംഗമായ രാഹുല്‍ എന്‍ കണാല്‍ ആണ് താരം ഭക്ഷണം രുചിച്ചുനോക്കുന്നതിന്റെയും ഭക്ഷണപ്പൊതി ഒരുക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സംഘടനക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചതിന് താരത്തിന് നന്ദിയും രാഹുല്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ ബാന്ദ്ര, വര്‍ളി, ജുഹു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നത്' എന്ന കുറിപ്പും രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു. 'രാധേ' ആണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്താന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. മെയ് 13-ന് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക എന്ന അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവെക്കാനാണ് സാധ്യത.

Big thank you @AUThackeray ji @BeingSalmanKhan bhai for making this possible as team @yuvasenabandraw for reaching out our Frontline force... means a lot when bhai comes to keep a check on the supply and motivate the team to reach out to one and all..Jai Hind !!! Jai Maharashtra pic.twitter.com/MNkk6JcbGn