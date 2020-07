സെലിബ്രിറ്റികളിൽ ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലുമൊന്നും ആക്ടീവ് അല്ലാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. ദീപിക പദുകോൺ, രൺവീർ സിങ്, അനുഷ്ക ഷർമ്മ, തപ്സി പണ്ണു എന്നീ യുവതലമുറക്കാരെ കൂടാതെ സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വരെ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോളിവുഡിലെ യുവനടീനടൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. രൺബീർ കപൂർ.

അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ അവതാരകൻ ആ ചോദ്യം രൺബീറിനോടു ചോദിച്ചു. സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ആക്ടീവ് ആയിരിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തനിക്ക് വയ്യെന്നാണ് രൺബീർ കപൂർ മറുപടി നൽകിയത്. ജന്മദിനത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനെ ആശംസിക്കാനും ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിച്ച ഒരാളെ പ്രശംസിക്കാനും ആളുകൾക്ക് ഈദ് മുബാറക് ആശംസിക്കാനുമൊക്കെ മടിയാണ്. അതൊരു അധിക ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. രൺബീർ പറയുന്നു.

സിനിമാത്തിരക്കുകളിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. ആ തിരക്കുകൾക്കിടയിലേക്ക് സോഷ്യൽമീഡിയയെ കൂടി കൊണ്ടു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാധിക്കാറുമില്ല. ആക്ടീവായവർ എങ്ങനെ അതായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. ബഹുമാനമാണ് അവരോട്.

അയൻ മുഖർജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ആണ് രൺബീർ കപൂറിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം. ആലിയ ഭട്ട് ആണ് നായിക. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, നാഗാർജുന അക്കിനേനി, ഡിംപിൾ കപാഡിയ, മൗനി റോയ് എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ നാലിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights :bollywood actor ranbir kapoor opens up about not active in social media twitter instagram