49-ാമത്തെ വയസില്‍ ഭാര്യയെ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്ത് ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദ. ടെലിവിഷന്‍ ഷോ ആയ ആപ് കി അദാലത്തിലാണ് ഭാര്യയെ താന്‍ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത് തന്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനമാണെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സുനിതയാണ് ഗോവിന്ദയുടെ ഭാര്യ. 1987ലാണ് ഗോവിന്ദയും സുനിതയും ആദ്യം വിവാഹിതരാകുന്നത്. തനിക്ക് ന്യൂമറോളജി, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ വലിയ വിശ്വാസമാണെന്നും അമ്മയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് 49-ാമത്തെ വയസില്‍ സുനിതയെ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്തതെന്നും ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞു. ന്യൂമറോളജി പ്രകാരമാണ് താന്‍ ഗോവിന്ദ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമയില്‍ വിജയിക്കാന്‍ പതിനാലാം വയസ് മുതല്‍ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം തവണ ഗായത്രി മന്ത്രം താന്‍ ഉരുവിട്ടിരുന്നു. അമ്മുടെ ഉപദേശമായിരുന്നു അത്. കാരണം ഒരു നായകനു വേണ്ട രൂപമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സുനിതയെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോള്‍ അത് സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് തിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഒരു നടന്‍ വിവാഹിതനായാല്‍ ആരാധക പിന്തുണ കുറയുമെന്ന ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം രഹസ്യമാക്കിവെച്ചതെന്നും ഗോവിന്ദ പറയുന്നു.

രംഗീല രാജയാണ് ഗോവിന്ദയുടേതായി അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. 'ഭഗവാന്‍ കേ ലിയേ മുജേ ചോഡ് ദോ', 'പിങ്കി ഡാര്‍ലിംഗ് ആന്‍ഡ് നാഷണല്‍ ഹീറോ' എന്നിവയാണ് ഗോവിന്ദയുടെ അണിയറയിന്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

