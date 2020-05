കൊറോണ വൈറസ് വിനാശകരമായി പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി പേഴ്‌സണല്‍ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്ത് ബോളിവുഡ് നടനും സംവിധായകനുമായ ഫര്‍ഹാന്‍ അക്തര്‍.

1000 പി.പി.ഇ കിറ്റുകളാണ് ആശുപത്രികളിലേക്കായി ഫര്‍ഹന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ സഹായത്തിനായി സന്നദ്ധത കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കിയ വിവരം ഫര്‍ഹാന്‍ തന്നെയാണ് ട്വിറ്റര്‍ വഴി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലെയും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദ്വിത്തമാണ്, എന്നാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍ എന്താണെന്നും അവയ്ക്ക് എന്ത് വില വരുമെന്നും എവിടെ എങ്ങനെ അത് മേടിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സഹായം ചെയ്യാന്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവരെ അദ്ദേഹം വ്യക്തപരമായി തന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഒരു പി.പി.ഇ. കിറ്റിന്റെ വില 650 രൂപയാണ്, അത് ആവശ്യമുള്ള ആശുപത്രികളെ ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്', അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫര്‍ഹാനെ കൂടാതെ നടിമാരായ വിദ്യാ ബാലനും സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹയും പി.പി.ഇ. കിറ്റുകള്‍ക്കായി ഫണ്ടുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

Help our COVID 19 warriors.

I am personally donating 1000 PPE kits which are in need across India for our doctors/medical staff



For ur contribution, I’ll send u a personal thanks by mention/video shout/video call for ur generosity



Log in- https://t.co/8Mcz0LAN7w

🙏 pic.twitter.com/AjRgu7LTFC