ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് പുലികളുടെ നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു. വെങ്കട്ട് കുമാര്‍ ജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനായെത്തുന്നത് ബോബി സിംഹയാണ്. റേജിങ് ടൈഗര്‍ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബര്‍ 26-നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്.

ഉനക്കുള്‍ നാന്‍, ലൈറ്റ് മാന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ദേയനായ സംവിധായകനാണ് വെങ്കടേഷ് കുമാര്‍. ശ്രീലങ്കന്‍ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ആസ്പദമാക്കിയെടുത്ത വെങ്കടേഷിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം നീലം സി.ബി.എഫ്.സി നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു ഇത്.

തമിഴ്പുലി നേതാവ് പ്രഭാകരന്റെ വേഷത്തില്‍ നാഷണല്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ ബോബി സിംഹയെത്തുമ്പോഴും ആശങ്കകള്‍ ഏറെയാണ്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് കാരണക്കാര്‍ എല്‍.ടി.ടി.ഇയും വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനുമാണ് എന്നിരിക്കെ പ്രഭാകരനെ വെള്ള പൂശുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയാല്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന കാര്യവും കണ്ടറിയണം.

2009 ശ്രീലങ്കന്‍ സേനയുടെ വെടിയേറ്റാണ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പ്രഭാകരന്റെ മകനും പിടിയിലായ ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ മനുഷ്യവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഈ അടിച്ചമര്‍ത്തലിനിടെ ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്നിരുന്നു.

