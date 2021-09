സായ് പല്ലവിയും നാ​ഗചൈതന്യയും ഒന്നിച്ച തെലുങ്ക് ചിത്രം ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് തീയേറ്ററുകളിൽ വൻ വരവേൽപ്. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഹൗസ്ഫുൾ ആയി പ്രദർശനം തുടരുകയാണെന്ന് തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങൾ‌ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിനിമയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്‌ഷൻ ഇതുവരെ 10 കോടി രൂപയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

Today has been quite an emotional one for me and my #LoveStory team. Artists, Directors ,Producers n Technicians frm various industries prayed for the success of the film n just like that it wasn’t “our” film anymore. Here’s proof that art n it’s audience are inseparable❤️ pic.twitter.com/VAoT6vCpNY