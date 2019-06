പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും ബി.ജെ.പിയോടും സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തുന്ന സിനിമാതാരമാണ് രജനികാന്ത്. മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളിലൊരാളായി രജനികാന്തും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

നെഹ്റുവിനും രാജീവ് ഗാന്ധിക്കും ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രഭാവമുള്ള നേതാവ് മോദിയാണെന്നും രജനികാന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ തമിഴ് നാട്ടിലെ ബിജെപി നേതൃത്വം രജനികാന്തിനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന താക്കീതുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി.

രജനികാന്തിനെ ബിജെപി നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കരുത്. രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. രജനികാന്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബിജെപി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചാല്‍ അത് ഭൂലോക മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ബിജെപിക്ക് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വലിയ നഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും- സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: bjp do not believe Rajnikanth says Subramanian Swamy, rajinikanth attend modi oath ceremony