ജയരാജിനെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയ ഭയാനകം സിനിമയ്ക്ക് മാഡ്രിഡ് ഇമാജിന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ അംഗീകാരം.

മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ജയരാജ് നേടിയപ്പോള്‍ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം രഞ്ജി പണിക്കര്‍ സ്വന്തമാക്കി. ജയരാജ് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

ജയരാജിന്റെ നവരസപരമ്പരയിലെ ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഭയാനകം. മികച്ച സംവിധായകന്‍, തിരക്കഥാകൃത്ത്, ഛായാഗ്രാഹകന്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം 2017 ല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. നവാഗതനായ നിഖില്‍ എസ്. പ്രവീണായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകന്‍.

തകഴിയുടെ കയര്‍ എന്ന നോവലിലെ ഒരേടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. തകഴി അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ജീവന്‍ നല്‍കിയ പോസ്റ്റ്മാന്റെ കഥാപാത്രമാണ് ചിത്രത്തില്‍ പുനര്‍ജനിക്കുന്നത്. കുട്ടനാടന്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

കലാസംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചത് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു. അരവിന്ദന്‍ ചിത്രങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന നമ്പൂതിരി ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം കലാസംവിധാന രംഗത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ സിനിമകൂടിയാണിത്. രഞ്ജി പണിക്കര്‍ ആദ്യമായി നായകനായ ചിത്രമായിരുന്നു ഭയാനകം.

