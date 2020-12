സൈബർ ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കാമ്പയിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ സംഘടനയായ ഡബ്ല്യു.സി.സി. റെഫ്യൂസ് ദ അബ്യൂസുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഒട്ടനവധിയാളുകളാണ് ഈ കാമ്പയിന്റെ ഭാ​​ഗമായത്. ഇപ്പോൾ നടി ഭാവനയും റെഫ്യൂസ് ദ അബ്യൂസിൽ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ്.

ഭാവനയു‌ടെ വാക്കുകൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രൊഫെെൽ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക. കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയാണ് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ നാം കണ്ടു വരുന്നത്. ഞാൻ എന്തും പറയും, എന്നെ ആരും കണ്ടു പിടിക്കില്ല എന്ന ചിന്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതല്ല. പരസ്പരം ദയവോടെ പെരുമാറുക.. റെഫ്യൂസ് ദ​ അബ്യൂസ്- ഭാവന പറഞ്ഞു.

