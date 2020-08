സിനിമയിൽ നാൽപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ നടി രാധിക ശരത്‌കുമാർ. രാധികയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ഭാരതിരാജ. 1978 ൽ ഭാരതിരാജയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിഴക്കേ പോ​ഗും റെയ്ൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രാധിക സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പാഞ്ചാലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രാധിക ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്ന് രാധികയ്ക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.

"എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തമിഴരേ...പാഞ്ചാലി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പതിനാറ് വയസുകാരിയെ കിഴക്ക് പോകും റെയ്ലിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അവളുടെ യാത്രയ്ക്ക് അന്ന് കൊടി പറത്തി..42 വർഷമായിരിക്കുന്നു, ഇന്നും ആ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല". ....രാധികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഭാരതിരാജ കുറിച്ചു

ഭാരതിരാജയുടെ ട്വീറ്റിന് രാധിക മറുപടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

"ഇതിലും മികച്ചത് എനിക്ക് സംഭവിക്കാനില്ല. ഞാനിന്ന് എന്താണോ അതെല്ലാം താങ്കൾ കാരണമാണ്. അങ്ങയുടെ അനു​ഗ്രഹമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പുരുഷമേധവിത്തമുള്ള മേഖലയിൽ, സ്ത്രീയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാത്ത സമകാലികരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സാധാരണയിലും മീതെയാണ്..എന്നത്തേയും പോലെ..."രാധിക കുറിക്കുന്നു.

Can it get better than this,I am who I am , who I am only because of you. Your blessings is what keeps me going. In this male dominated bastion and contemporaries who don’t celebrate a woman’s achievements your words rises above the ordinary ... as always🙏🙏 https://t.co/6frEmtG7no