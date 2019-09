ബൈബിള്‍ വായിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞു മിടുക്കനെ തേടി സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ജൂതനില്‍ ഒരു വേഷം നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭദ്രന്‍ കുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ജൂതന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ചെമ്മണ്ണൂര്‍ മൂവീസിന്റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ജൂതനില്‍ സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, റിമ കല്ലിങ്കല്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭദ്രന്‍ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഉടയോനായിരുന്നു ഭദ്രന്‍ അവസാനം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.

