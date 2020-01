കോടിക്കിലുക്കം കൊണ്ട് ബോക്‌സ്ഓഫീസില്‍ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കഥാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും സമ്മാനിച്ചാണ് 2019 മലയാള സിനിമയോട് വിട ചൊല്ലിയത്. പോയ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ചിത്രം, നടന്‍, നടി, സംവിധായകന്‍, ഗാനം എന്നിവ കണ്ടെത്താന്‍ ചിത്രഭൂമിയും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ സര്‍വേയും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ പങ്കാളികളായ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവുമധികം വോട്ട് നേടി മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

32 ശതമാനത്തിലധികം പേരാണ് മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മലയാള സിനിമയിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചരിത്ര സിനിമ മാമാങ്കവും, താര പരിവേഷങ്ങളിലാത്ത മമ്മൂട്ടിയെ അവതരിപ്പിച്ച ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ ചിത്രം ഉണ്ടയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മികച്ച നടനാക്കിയത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍ വേര്‍ഷന്‍ 2.5, വികൃതി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ മാസ്മരിക പ്രകടനത്തിലൂടെ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ച സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഏതാണ്ട് 29% പേരാണ് സുരാജിന് വോട്ട് ചെയ്തത്. സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പള്ളി എന്ന മാസ് കഥാപാത്രമായി ലൂസിഫറില്‍ അവതരിച്ച മോഹന്‍ലാലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 20% പേര്‍ മോഹന്‍ലാലിന് വോട്ട് ചെയ്തു.

ഉയരെ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് പാര്‍വതിയാണ് മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കാമുകന്റെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തില്‍ തളരാതെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന പല്ലവി രവീന്ദ്രന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് പാര്‍വതിയെ മികച്ച നടിയാക്കിയത്. 39% പേരാണ് പാര്‍വതിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത്. കുമ്പളങ്ങി നെറ്റ്‌സിലെ ബേബി മോളെയും ഹെലനിലെ ടൈറ്റില്‍ കഥാപാത്രത്തെയും സ്വാഭാവിക പ്രകനത്തിലൂടെ കാഴ്ച്ച വച്ച അന്നാ ബെന്‍ (32%)ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പ്രതി പൂവന്‍കോഴിയിലെ ശക്തമായ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച മഞ്ജു വാര്യര്‍ മൂന്നാമതെത്തി(13%).

മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും 100 കോടി ക്ലബിന്റെ നേട്ടം കൊണ്ട് വന്ന ലൂസിഫറും കോടിക്കിലുക്കമോ സൂപ്പര്‍ താര പരിവേഷമോ ഇല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ പോലീസ് ചിത്രം 'ഉണ്ട'യുമാണ് മികച്ച ചിത്രങ്ങളായത്.

19% വോട്ടുകള്‍ വീതമാണ് ലൂസിഫറും ഉണ്ടയും നേടിയത്. നവീന കാഴ്ച്ചാനുഭവം സമ്മാനിച്ച കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് 14% ശതമാനം വോട്ടോടെ രണ്ടാമതും 9% വോട്ടോടെ ചരിത്ര സിനിമ മാമാങ്കം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി.

ലൂസിഫറിനെ മലയാളികള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ 34 ശതമാനം വോട്ടോടെ മികച്ച സംവിധായകനായി. സിനിമാ സങ്കല്‍പങ്ങളുടെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയിലേക്ക് എത്തിയ ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ സംവിധായകന്‍ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി (15%) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് ഒരുക്കിയ മധു സി നാരായണന്‍ (14%) മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.

ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മനോഹരമായ ഒരുപിടി നല്ല ഈണങ്ങള്‍ കൂടി 2019 മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. പ്രായഭേദമന്യേ പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ച ആരാധികേ (ചിത്രം: അമ്പിളി) എന്ന ഗാനമാണ് 21% വോട്ടോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഉരെയിലെ നീ മുകിലോ (12%) എന്ന ഗാനം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും അതിരനിലെ പവിഴ മഴയെ(10%) എന്ന ഗാനം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.

