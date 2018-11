വിഖ്യാത ഇറ്റാലിയന്‍ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍ ബെര്‍ണാഡോ ബെര്‍ത്തലൂച്ചി (77) അന്തരിച്ചു. കാന്‍സര്‍ രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം റോമിലായിരുന്നു. 2003 ല്‍ നട്ടെല്ലു സംബന്ധിയായി നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളമായി വീല്‍ചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദി ലാസ്റ്റ് എമ്പറര്‍, ലാസ്റ്റ് ടാന്‍ഗോ ഇന്‍ പാരിസ് എന്നീ ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ബെര്‍ത്തലൂച്ചി , ഇറ്റാലിയന്‍ ന്യൂ വേവ് സിനിമയുടെ മുഖ്യ ശില്‍പികളില്‍ ഒരാളാണ്.

ഇറ്റലിയിലെ പാര്‍മയില്‍ ജനിച്ച ബെര്‍ത്തലൂച്ചിയുടെ പിതാവ് അറ്റിലിയോ ബെര്‍ത്തലൂച്ചി കവിയും ചരിത്രകാരനും ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനുമൊക്കെയായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സില്‍ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ബെര്‍നാഡോയ്ക്ക് കവിയാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായിരുന്ന പിയര്‍ പവലോ പസ്സോളിനിയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ബെര്‍ത്തലൂച്ചിയുടെ പിതാവ്. 20-ാം വയസ്സില്‍ പസോളിനോയുടെ ആദ്യ സംവിധാനസംരംഭത്തില്‍ അസിസ്റ്റന്റായി വര്‍ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബെര്‍ത്തലൂച്ചിയുടെ സിനിമാപ്രവേശനം. പിന്നീട് 1962 ല്‍ 21-ാം വയസ്സില്‍ ദ ഗ്രിം റീപ്പര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബെര്‍ത്തലൂച്ചി സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി.

ദ് ലാസ്റ്റ് എംപറര്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്കു മികച്ച സംവിധായകനും അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്കുമുള്ള ഓസ്‌കര്‍ നേടി. 2011ലെ കാന്‍ ചലച്ചിത്രമേളയില്‍, സിനിമയ്ക്കു നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്ക് ആദരസൂചകമായി പാം ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുകയുണ്ടായി.

വിഖ്യാത നടന്‍ മര്‍ലന്‍ ബ്രാന്‍ഡോ അഭിനയിച്ച ലാസ്റ്റ് ടാന്‍ഗോ ഇന്‍ പാരീസ് ബെര്‍ത്തലൂച്ചിയെ ആഗോളപ്രശസ്തിയിലെത്തിച്ചു. 2012 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മീ ആന്‍ഡ് യു ആണ് അവസാന ചിത്രം. സംവിധായികയായ ക്ലെയര്‍ പെപ്ലോ ആണ് ഭാര്യ.

