പ്രമുഖ ബംഗാളി നടിയെ യൂബര്‍ കാറില്‍ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചിറക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച്ച കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വച്ചാണ് സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. ബംഗാളി ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നടി സ്വാസ്തിക ദത്ത സംഭവം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റായി പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഡ്രൈവറുടെ ഫോട്ടോ സഹിതമായിരുന്നു നടിയുടെ പോസ്റ്റ്.

കാലത്ത് വീട്ടില്‍ നിന്നും സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിന് പോകാനായാണ് നടി യൂബര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സി സേവനം വഴി കാര്‍ ബുക്ക് ചെയ്തത്. കാര്‍ വന്നപ്പോള്‍ താനതില്‍ കയറിയെന്നും ഡ്രൈവര്‍ പാതി വഴിയില്‍ വച്ച് തന്നോട് ഇറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും നടി പേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ജംഷദ് എന്നു പേരുള്ള ഡ്രൈവറുടെ ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും കാറിന്റെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റും സഹിതമാണ് നടിയുടെ കുറിപ്പ്.

'നടുറോഡില്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്തി ആപ്പില്‍ ട്രിപ് ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാന്‍ വിസ്സമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ കാര്‍ എതിര്‍വശത്തേക്ക് തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പുറപ്പെട്ടു. അശ്ലീല ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ഡോര്‍ തുറന്ന് അയാളെന്നെ തള്ളിയിറക്കുകയായിരുന്നു. ഞാന്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ വരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. ഷൂട്ടിനെത്താന്‍ വൈകുമെന്നതിനാല്‍ പെട്ടെന്നു തന്നെ സെറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു, പിന്നീട് പിതാവിനോട് സംസാരിച്ച് നിയമനടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.' കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഇ എം ബൈപാസിനടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിനു സമീപം രാവിലെ 8.15 മുതല്‍ 8.45 വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ നാടകീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയതെന്നും നടി പറയുന്നു. തനിക്കാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവമെന്നും ആ ഷോക്കില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. നടിയുടെ പരാതിയില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

Content Highlights : bengali television actress swastika dutta was pulled out from uber taxi car driver arrested