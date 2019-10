രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മയുടെ രംഗീലയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സില്‍ ചേക്കേറിയ താരമാണ് ഊര്‍മിള മതോന്ദ്കര്‍. മാദകത്വത്തിന്റെ മറുപേരായിരുന്നു പിന്നീട് കുറേക്കാലം ഊര്‍മിള എന്ന നായിക. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സെക്‌സ് സിംബല്‍ എന്ന പട്ടവും രംഗീല ഊര്‍മിളയ്ക്ക് ചാര്‍ത്തിക്കൊടുത്തു.

രംഗീലയ്ക്കൊരു ഭാവഗീതം എന്ന ടാഗ്​ലൈനോടു കൂടി ഒരു സിനിമ പ്രദര്‍ശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ രംഗീലയുടെ സംവിധായകന്‍ രാംഗോപാല്‍ വര്‍മയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അഗസ്ത്യ മഞ്ജുവാണ് തിരക്കഥയെഴുതി ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ടി. നരേഷ് കുമാര്‍, ടി. ശ്രീധര്‍ എന്നിവരാണ് നിർമിക്കുന്നത്.

പാര്‍ഥ സുരി, നൈന ഗാംഗുലി എന്നിവര്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അഡൾട്സ് ഒണ്‍ലി വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

