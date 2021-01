സിനിമയില്‍ അവസരം ചോദിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റല്ലെന്നും അതില്‍ നാണക്കേട് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നടന്‍ ബാലാജി ശര്‍മ. തനിക്ക് പലപ്പോഴും അവസരം ലഭിച്ചത് നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അഭിനയ മോഹമുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താന്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്ന് ബാലാജി ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വീഡിയോ കാണാം

