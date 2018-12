ചാറ്റ് ഷോകളില്‍ തന്നെ വേറിട്ട അനുഭവം നല്‍കിയ ഒന്നാണ് കോഫി വിത്ത് കരണ്‍. ബോളിവുഡിന്റെ ഹിറ്റ് മേക്കര്‍ കരണ്‍ജോഹര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി വിജയകരമായി ആറാം സീസണിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അടുത്ത ഞായാറാഴ്ച്ച പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തുന്നത് ബാഹുബലി ടീമാണ്. രാജമൗലി, പ്രഭാസ്, റാണാ ദഗ്ഗുബാട്ടി എന്നിവരാണ് പരിപാടി കൊഴുപ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്.

പുറത്ത് വിട്ട പ്രമോകളില്‍ വിവാദപരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ കരണ്‍ജോഹര്‍ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബോളിവുഡിന് സുപരിചിതനായ റാണാ ദഗ്ഗുബാട്ടി ചോദ്യങ്ങില്‍ ഊര്‍ജസ്വലനായി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പ്രഭാസ് അല്‍പ്പം നാണം കുണുങ്ങി നിന്നു. ഒരുപാട് നാളുകള്‍ പിന്നാലെ നടന്ന് കെഞ്ചി പറഞ്ഞാണ് ഇവര്‍ ഷോയില്‍ എത്തിയതെന്ന് കരണ്‍ജോഹര്‍ പറയുന്നു. അനുഷ്‌ക ഷെട്ടിയുമായുള്ള പ്രണയ ഗോസിപ്പുകളെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനും കരണ്‍ ജോഹര്‍ മറന്നില്ല. എന്നാല്‍ നിങ്ങളാണ് തുടങ്ങിവെച്ചതെന്ന് കൂസൃതി ചിരിയോടെ മറുപടി പറഞ്ഞ് പ്രഭാസ് ഒഴിഞ്ഞ് മാറുന്നതാണ് പ്രമോയില്‍ കാണാനാവുന്നത്.

ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ ജോഹറില്‍ തെന്നിന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള താരങ്ങള്‍ എത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രമോകള്‍ എല്ലാം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ എത്തുന്ന എപ്പിസോഡ് അടുത്ത ഞായാറാഴ്ച്ചയാണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക.

താരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ പാപ്പരാസി ചൂഴ്ന്നു നോട്ടമാണ് പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായ കരണ്‍ജോഹര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടി ഓരോ സീസണും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: bahubali team in Koffee with karan, anushka shetty and prabhas relationship, Prabhas, anushka shetty, rana dagupatty