രാജ്യത്തെയാകെ ഇളക്കിമറിച്ച വിജയമായിരുന്നു എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബാഹുബലിയുടേത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമ. പ്രഭാസ്, അനുഷ്ക, തമന്ന, റാണ ദഗ്ഗുപതി, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, സത്യരാജ് തുടങ്ങിയവരെ അണിനിരത്തി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത് 2013 ജൂലൈ ആറിനായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് ഓർമകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ രാജമൗലി.

'ജൂലൈ 6, 2013. എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ട നിമിഷം. ഏഴു വർഷം മുമ്പ് ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബാഹുബലി ഷൂട്ട് ആരംഭിച്ചത്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ബാഹുബലി ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെ പഴയ ഷൂട്ടിങ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

July 6, 2013. The moment when it all began!



We started the shoot of #Baahubali on this day 7 years ago... ✊🏻 pic.twitter.com/JQmbRuplki