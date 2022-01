രാജ്കുമാർ റാവുവും ഭൂമി പട്നേക്കറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ബധായി ദോയുടെ ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി. സ്വവർ​ഗാനുരാ​ഗം പ്രമേയമായി വരുന്ന ചിത്രം ഹർഷവർദ്ധൻ കുൽക്കർണിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

സീമ പഹ്വ, ഷീബ ചദ്ദ, ലവ്ലീൻ മിശ്ര, നിതേശ് പാണ്ഡെ, ശശി ഭൂഷൺ, ദീപക് അറോറ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിൽ രാജ്കുമാർ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ പി.ടി ടീച്ചറായാണ് ഭൂമി വേഷമിടുന്നത്. വിനീത് ജെയ്ൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ്. അക്ഷത് ​ഗിൽഡിയാൽ, സുമൻ അധികാരി, ഹർഷവർദ്ധൻ കുൽക്കർണി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ. ഫെബ്രുവരി 11നാണ് ചിത്രം തീയേറ്റർ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.



