ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിനും ആരാധകർക്കും കനത്ത നഷ്ടം സമ്മാനിച്ചാണ് ഏപ്രിൽ മാസം കടന്നു പോവുന്നത്. രണ്ട് ഇതിഹാസ താരങ്ങളെയാണ് മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളയിൽ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് നഷ്ടമായത്. ഇർഫാൻ ഖാനും ഋഷി കപൂറും.

ഇരുവരുടെയും അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങലുകളെക്കുറിച്ച് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. ആരുടെ മരണമാണ് ഏറെ വേദനാജനകം എന്ന് പറയുകയാണ് ബച്ചൻ. ഋഷി കപൂറിന്റെ വിടവാങ്ങലിനേക്കാൾ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇർഫാന്റെ വിയോഗമാണെന്ന് ബച്ചൻ പറയുന്നു.

‘ഒരു മുതിര്‍ന്ന സെലിബ്രിറ്റിയുടെ മരണം, ഇളയവന്റെ മരണം.. ആദ്യത്തേതിന്റെ സങ്കടം മുമ്പത്തേതിനേക്കാള്‍ തീവ്രമാണ്.. എന്തുകൊണ്ട്..? ഇളയത് കൂടുതല്‍ ദാരുണമാണ്…എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നഷ്ടം മുതിര്‍ന്നയാളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദാരുണമായി തോന്നുന്നത്.. കാരണം, പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ നിങ്ങള്‍ വിലപിക്കുന്നു…യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാത്ത സാധ്യതകള്‍”–അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ കുറിച്ചു.

നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചവരാണ് ഋഷി കപൂറും ബച്ചനും. ‘പികു’ ആണ് ഇര്‍ഫാനും ബച്ചനും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച ചിത്രം.

Content Highlights : Bachchan On grief of losing Irrfaan Khan And Rishi Kapoor