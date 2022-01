അഭിനയ മികവുകൊണ്ടും അഭിനയിച്ച വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയവരാണ് ബാബു ആന്റണിയും സഹോദരന്‍ തമ്പി ആന്റണിയും. ചാനല്‍ ഫൈവ്‌ന്റെ ബാനറില്‍ ശ്രീലാല്‍ ദേവരാജ് നിര്‍മ്മിച്ച്, രാജീവ് നാഥ് സംവിധാനം ചെയുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്ററ്റില്‍ ഇവര്‍ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നു.

പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായ കാരൂറിന്റെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ പൊതിച്ചോറ് എന്ന ചെറുകഥയുടെ ചലച്ചത്രാവിഷ്‌ക്കാരമാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍. അധ്യാപകരുടെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങള്‍, സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ ഉപ്പ് കൂടി ചേര്‍ത്ത് കാരൂര്‍ വരച്ചിട്ട കഥയാണ് പൊതിച്ചോറ്.

വി.കെ വേണുവും രാജീവ് നാഥും ചേര്‍ന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്ററില്‍, വിധിയോട് തോറ്റുപോയ പ്രധാന അധ്യാപകനായി തമ്പി ആന്റണിയും, അധ്യാപകന്റെ മകനായി ബാബു ആന്റണിയും അഭിനയിക്കുന്നു.

സഞ്ജു ശിവറാം, മഞ്ജു പിള്ള, ജഗദീഷ്, സുധീര്‍ കരമന, കഴക്കൂട്ടം പ്രേകുമാര്‍, സേതുലക്ഷ്മി,എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍. ഗാന രചന- പ്രഭാ വര്‍മ്മ, സംഗീതം- കാവാലം ശ്രീകുമാര്‍, ഗാനങ്ങള്‍- ജയചന്ദ്രന്‍, നിത്യ മാമ്മന്‍, എഡിറ്റിംഗ്- ബീന പോള്‍, ക്യാമറ- പ്രവീണ്‍ പണിക്കര്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം- തമ്പി ആര്യനാട്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍- രാജീവ് കുടപ്പനകുന്ന്, മേക്കപ്പ്- ബിനു കരുമം, പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്‌സികുട്ടീവ്- രാജന്‍ മണക്കാട്.

ജനുവരി 14 നു ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ചിത്രീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കും.

