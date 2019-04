മലയാളത്തിലെ ആക്ഷന്‍ ചിത്രങ്ങളിലേതു പോലെ നായകന്‍ തൊടുമ്പോഴേക്കും വില്ലന്‍ പറന്നു പോകുന്ന രംഗങ്ങളോട് താത്പര്യമില്ലെന്നും അത്തരം സീനുകള്‍ താന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും തുറന്നു പറയുകയാണ് നടന്‍ ബാബു ആന്റണി. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് നടന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഹോളിവുഡിലെ കന്നിച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലാണ് ബാബു ആന്റണി ഇപ്പോള്‍. മലയാളസിനിമയുടെ പവര്‍സ്റ്റാര്‍ എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന നടനോട് ഹോളിവുഡിലെ സംഘട്ടനരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വാചാലനായി. 'റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റണ്ടുകളോടാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം. അതില്‍ വേണ്ട അളവില്‍ സിനിമാറ്റിക് ചേരുവകള്‍ ചേര്‍ക്കാം. മലയാളത്തിലെ ആക്ഷന്‍ ചിത്രങ്ങളിലേതു പോലെ നായകന്‍ തൊടുമ്പോഴേക്കും വില്ലന്‍ പറന്നു പോകുന്ന രംഗങ്ങളോട് താത്പര്യമില്ല. ഞനൊരിക്കലും അത്തരം രംഗങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുമില്ല. ഹോളിവുഡില്‍ ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളില്‍ അല്പം കൂടി വിശ്വസനീയതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ത്രില്ലിങുമാണ്.' ബാബു ആന്റണി പറഞ്ഞു.

വാറന്‍ ഫോസ്റ്റര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റ് ബ്ലെയ്ഡ്‌സ് ആന്റ് ബ്ലഡ് എന്ന ഹോളിവുഡ് ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തിലാണ് നടന്‍ ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്സഡ് മാര്‍ഷ്യല്‍ ആര്‍ട്സ് ജേതാവ് റോബര്‍ട്ട് ഫര്‍ഹാം പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നായകന്റെ സുഹൃത്തായാണ് ബാബു ആന്റണി എത്തുന്നത്. ലോക കരാട്ടെ ചാമ്പ്യന്‍ റോബര്‍ട്ട് പാര്‍ഹാം, ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ ടോണി ദി ടൈഗര്‍ ലോപ്പസ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിലാണ് ബാബു ആന്റണി മലയാളത്തില്‍ അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്. വിജയ് നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില്‍ ബാബു ആന്റണി ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒമര്‍ ലുലുവിന്റെ പവര്‍ സ്റ്റാറിലും നടനെത്തും.

Content Highlights : Babu Antony about stunt scenes in Hollywood, Powerstar of Malayalam Cinema